- Elevul de 17 ani care si-a injunghiat anul trecut profesoara de japoneza a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunilor de tentativa de omor calificat, port sau folosire fara drept de obiecte periculoase si tulburarea ordinii si linistii publice, el urmand a fi internat sapte ani intr-un centru de…

- Tribunalul București l-a condamnat la 7 ani de detenție, intr-un centru de minori, pe elevul din București care și-a atacat profesoara de japoneza cu un cuțit. Hotararea instanței nu este definitiva, conform Hotnews.

- Elevul de la Colegiul „Ion Creanga” din București, cel care și-a injunghiat anul trecut, in sala de clasa, profesoara de Limba japoneza, a fost condamnat la ani grei de detenție. Decizia nu este insa definitiva.

- Un episod violent a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in Capitala, unde un tanar de 25 de ani și-a atacat mama cu un cuțit și și-a agresat fizic bunica. Poliția a fost alertata și a intervenit de urgența.

- O asistenta de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala a fost retinuta, miercuri dupa amiaza, in dosarul in care procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti ancheteaza imprejurarile in care mai multi pacienti ai acestei unitati, internati la sectia de anestezie-terapie intensiva, au…

- Noua persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru au fost plasate in arest la domiciliu in dosarul retetelor false cu Ozempic, un medicament pentru diabet, folosit si la slabit. Decizia a fost luata de Tribunalul Bucuresti, iar procurorii au anuntat ca au contestat hotararea judecatorilor privind…

- Fostul primar al orașului Constanța a facut apel la decizia Judecatoriei Sectorului 4 de respingere a liberarii conditionate, a relatat luni, 22 aprilie, news.ro. Daca verdictul nu va fi schimbat de instanta superioara, Radu Mazare mai poate face o noua cerere abia peste noua luni, termen care va curge…