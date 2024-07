Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a decis condamnarea unui elev din București la 7 ani de detenție intr-un centru pentru minori, dupa ce acesta și-a atacat profesoara de japoneza cu un cuțit. Sentința nu este definitiva, conform Hotnews. Tanarul, in prezent in varsta de 17 ani, a fost gasit vinovat de comiterea…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca nu a avut niciun rol in decizia voleiului olandez de a include in lot un jucator de volei condamnat pentru viol in vederea Jocurilor de la Paris, o selectie extrem de criticata, relateaza Reuters. Steven van de Velde a fost condamnat la patru ani de…

- Judecatorii din Malta s-au razgandit. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca instanta de fond a hotarat predarea lui Paul-Philippe al Romaniei, condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru cumparare de influenta si complicitate la abuz in serviciu. ”Instanta de fond din Malta a hotarat…

- Magistrații nu vor da prea curand o sentința legata de evenimentele din 1989, dupa zeci de anchete, rechizitorii, amanari și returnari. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiției au decis acum ca rechizitoriul in dosarul Revolutiei a fost intocmit nelegal, existand șanse ca ancheta din dosar…

- 100 de functionari publici din Parlament au protestat, marti, la Camera Deputatilor, principala revendicare fiind o crestere a salariilor cu 25 – 30 %, ei respingand astfel oferta Guvernului de majorare salariala cu 10% in doua etape, marire care este „de 200 de lei pentru fiecare transa”, transmite…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla in stare grava la spital, dupa ce un barbat de de 71 de ani l-a impușcat in momentul in care a trecut prin mulțime. Prins de politie, Juraj Cintula a afirmat ca „nu este de acord cu politica Guvernului”. Juraj Cintula, atacatorul lui Robert Fico, a fost membru…