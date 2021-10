Elevul care nu se testează rămâne în online. Testele se vor face pe cheltuială proprie, în cazul refuzului vaccinării Guvernul pregatește un proiect de lege prin care va impune testarea obligatorie a elevilor și cadrelor didactice care refuza vaccinarea anti-COVID. Testele vor fi efectuate de personalul din cabinetele școlare, dar parinții au posibilitatea de a alege și alta varianta de testare daca o refuza pe cea din școala. Elevii care nu se testeaza pentru […] The post Elevul care nu se testeaza ramane in online. Testele se vor face pe cheltuiala proprie, in cazul refuzului vaccinarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Franta nu vor mai fi obligati sa poarte masti de protectie in scolile primare din regiunile cu o rata scazuta de infectare cu COVID-19, potrivit unui decret guvernamental publicat joi. Masura vine ca urmare a imbunatatirii situatiei COVID-19 in Franta, dupa ce Guvernul a accelerat campania…

- Florin Cițu i-a jignit pe romanii care nu vor sa se vaccineze și spune ca rata scazuta de vaccinare “are legatura cu scorul la testele PISA”, conform unei analize pe care a vazut-o. “Am vazut o analiza de legatura intre scorul de la testele PISA și rata scazuta de vaccinare” a declarat Florin Cițu,…

- Sofia, copila care a murit zilele trecute la Iași dupa ce a fost lasata nesupravegheata in cada plina cu apa de catre mama ei, a trait un chin inimaginabil alaturi de cea care i-a dat viața. Polițiștii au descoperit in telefonul mamei o filmare in care fetița era introdusa in mașina de spalat aflata…

- Guvernul a adoptat noi restricții, in contextul creșterii alarmante a cazurilor de covid. Certificatul verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, va fi obligatoriu la restaurante, cafenele sau evenimente private, in localitațile unde incidența trece de 3 cazuri la mia de locuitori.…

- O decizie a autoritaților din Taiwan de a eutanasia 154 de pisici de rasa descoperite in urma unui operațiuni pentru combaterea contrabandei, a starnit revolta in toata țara și acum, poate duce la schimbarea legilor și marirea sancțiunilor. Paza de coasta a interceptat in urma cu cateva zile o nava…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca școlile se vor inchide doar in momentul in care indicele de infectare cu COVID-19 va trece de 6 la mia de locuitori. Profesorii care refuza vaccinarea vor fi testați la fiecare 72 de ore, iar cei care refuza și testarea vor fi suspendați. ”Școlile…

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a transmis vineri, prin purtatorul de cuvant Vasile Banescu, ca nu se va implica in campania de vaccinare anti-COVID-19. Mesajul BOR vine in replica la solicitarea de vineri a vicepremierului Dan Barna ca Biserica sa incheie un partaneriat cu Guvernul, astfel incat preoții…

- SRI anunta, joi, ca s-a inregistrat un atac cibernetic cu aplicatia ransomware PHOBOS, la Spitalul Clinic Nr.1 CF Witting din Bucuresti. Atacatorii au cerut plata unei sume de bani, insa institutia nu s-a conformat. Activitatea curenta a spitalului nu a fost intrerupta. SRI vine cu o serie de sfaturi…