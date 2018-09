Elevii vor primi lapte, fructe si legume la scoala gratie unui program european

Stiri pe aceeasi tema

- De la branza si unt si pana la un pahar de lapte, vacile joaca un rol crucial in industria alimentara mondiala, iar fermierii sunt presati sa creasca randamentele si sa se asigure ca animalele lor sunt in cea mai buna conditie fizica. Firma IceRobotics vrea sa utilizeze tehnologia pentru a-i…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ…

- Sondajul online lansat de Uniunea Europeana privind mentinerea sau renuntarea la practica trecerii la ora de vara a inregistrat 4,6 milioane de raspunsuri inainte de inchiderea sa joi seara, a precizat vineri Comisia Europeana. Milioane de europeni s-au pronuntat, prin intermediul sondajului,…

- Comisia Europeana este alaturi de fermierii europeni in aceasta vara, deoarece ei se confrunta cu dificultati din cauza secetei extreme, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Fermierii vor putea primi in avans platile directe si cele pentru dezvoltare rurala si si se va acorda…

- Presedintele Donald Trump a discutat saptamana trecuta si probleme legate de agricultura in cursul intrevederii avute cu Jean-Claude Juncker, a anuntat duminica secretarul american Trezoreriei, Steven Mnuchin, contrazicand afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, care a spus ca nu pot exista niciun…

- Romania se situeaza pe ultimele locuri in Uniunea Europeana cand vine vorba de ponderea tinerilor care lucreaza in agricultura, arata datele publicate joi de Eurostat. In anul 2016, in UE erau 10,3 milioane persoane care lucrau ca manageri de ferma. Aproximativ o treime dintre acestia aveau…

- Romania este prima tara europeana care a exportat gaze, acum 60 de ani, iar acum raspunderea depaseste cadrul national si regional, intrucat Romania este esentiala pentru securitatea energetica a intregii Europe, a declarat, luni, Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene. Sefcovic,…

- Parlamentul European si statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar cu privire la limitarea costului apelurilor telefonice efectuate dintr-o tara membra in alta, sperand astfel sa obtina o noua victorie populara in randul cetatenilor dupa ce a eliminat tarifele de "roaming",…