Elevii vor merge fizic la școală din 14 septembrie. Trei scenarii pentru funcționarea școlii Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, scenariile dupa care vor fi aplicate restricții in noul an școlar preuniversitar, care va incepe pe 14 septembrie. Potrivit președintelui, majoritatea elevilor vor merge fizic la școala, dar decizia se va lua, la propunerea școlii, a inspectoratului școlar și se va decide in comandamentul județean pentru situații de urgența. „Va rog sa rețineți aspectele cele mai importante. Anul școlar preuniversitar incepe pe 14 septembrie, majoritatea copiilor vor merge efectiv la școala, punem accent pe invațamant de calitate, pe siguranța și sanatatea elevilor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- Elevii de la Scoala ‘Titu Maiorescu’ din Iasi vor urma online cursurile de pregatire pentru evaluarea nationala, dupa ce in cadrul unitatii de invatamant a fost confirmat un caz de infectare cu COVID-19. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Luciana Antoci, a declarat ca sotia…