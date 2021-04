Elevii vor învăța ABC-ul resuscitării Ministerul Educației va introduce in programa școlara pentru ciclul gimnazial un curs de resuscitare cardio-respiratorie. „Educația de prim ajutor in resuscitarea cardio-respiratorie de baza se poate face incepand din ciclul gimnazial. Am solicitat ministerului Educației introducerea educației de prim ajutor in curricula obligatorie. Inca din anul 2012 Parlamentul European a emis o declarație scrisa prin […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis un mesaj referitor la structura anului scolar pe pagina sa oficiala de Facebook. Elevii romani ar putea invata in trimestre, in loc de semestre, incepand de la toamna. In anul scolar 2021 2022, conform ordinului de ministru in vigoare, cursurile vor incepe…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca nu poate explica de ce intr-o scoala dintr-o localitate cu rata mare de infectare elevii din clasele primare merg toți la cursuri, iar cei din anii terminali doar jumatate din clasa, dar a precizat ca decizia nu a fost sustinuta de ministerul sau. „Educatia…

- De la debutul pandemiei, 1.2 miliarde de elevi din peste 180 de țari au fost afectați de inchiderea școlilor și, implicit, de trecerea acestora in sistem online sau hibrid. In afara lipsei de echipament pentru desfașurarea orelor la distanța, elevii și cadrele didactice trebuie sa fie pregatiți pentru…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit ministrului Educatiei. Ministerul Educatiei si…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si care prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit Ministerului Educatiei.

- Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii recomanda ca elevii cu simptome "specifice" sa ramane acasa. Totodata, vor preda online si profesorii care prezinta vulnerabilitati cronice, certificate de medic de medicina muncii. Conform sursei citate, sunt cinci exceptii in care va trebui asigurata educatia…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit ministrului Educatiei, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Asociația VeDemJust a propus, printr-o scrisoare adresata Comisiei de validare a proiectelor planurilor-cadru pentru invațamantul liceal și profesional din Ministerul Educației și Cercetarii, ca Educația juridica sa devina materie obligatorie. Asociația VeDem Just a dezvoltat un proiect național…