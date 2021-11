Ministerul Sanatatii a anunțat, vineri, ca a finalizat procedura de lucru privind realizarea testarii rapide antigen din saliva, pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 a elevilor in unitatile de invatamant. Testele vor fi facute, in fiecare luni si joi, de catre personal medical sau de cadrele didactice, special desemnate de unitate. ”Ministerul Sanatatii a finalizat instructiunea […] The post Elevii vor fi testați pentru COVID in școli, in zilele de luni si joi. Ce se intampla atunci cand un copil este depistat pozitiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…