Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Bacau, pana acum, au fost administrate aproape 330.000 de doze de vaccin impotriva Covid-19. In ceea ce privește doza booster, aceasta este recomandata sa se administreze la 6 luni de la efectuarea ultimei doze de vaccin. In toate cazurile, doza booster se face cu un ser ARNm, adica…

- Deși aflat in Opoziție, consilierul liberal Ilie Birzu a reușit sa obțina aprobarea unei hotarari prin care Consiliul județean sa premieze elevii care au aobtinut medii de 10 la Bacalaureat și Evaluarea Naționala cu cate 200 de euro. Propunerea a fost facuta inca din luna octombrie, motivandu-se condițiile…

- Aseara, in Bacau, a avut loc un miting de protest fața de introducerea pașaportului verde și a preconizatei vaccinari obligatorii. Participanții la manifestarea organizata de Alianța Parinților au dorit, de asemenea, sa marcheze și Ziua Naționala a Romaniei. Articolul Miting impotriva pașaportului verde…

- Consiliul Județean al Elevilor Bacau (CJE), structura de reprezentare a elevilor din județul Bacau, indeamna toți elevii, parinții și profesorii sa semneze petiția inițiata de Consiliul Național al Elevilor, prin care solicitam predictibilitatea decizionala in domeniul educațional. „Sentimente precum…

- Educația ecologica presupune promovarea unei atitudini responsabile fața de mediul inconjurator, conștientizarea de catre tanara generație a pericolelor unei degradari rapide a naturii. Dragostea pentru mediul inconjurator reprezinta un aspect esențial al comportamentului uman. Proiectul „Prietenii…

- De luni, vor putea merge la școala fizic toți elevii din localitatile in care rata de infectare este sub trei la mia de locuitori, indiferent de rata de vaccinare in randul personalului, a anunțat ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu. Vor fi precizari cu privire la protocolul care se aplica…

- „Educația tradiționala convinge din ce in ce mai puțini elevi de importanța școlii. Folosim prea puțin din ce invațam, in viața de zi cu zi sau chiar la locul de munca. Asta nu aduce altceva decat confuzie, dezinteres și neincredere pentru elevi.”

- „Consideram ca siguranța elevilor trebuie sa fie pusa pe primul loc și condamnam masurile luate impotriva siguranței elevilor, precum neasigurarea testarilor gratuite in școli sau modificarea pragului epidemiologic de funcționare in regim fizic a școlilor dupa bunul plac, fara o analiza clara in spate”,…