Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Suceava se incadreaza, in prezent, in scenariul verde in care toti copiii vor merge la scoala, a afirmat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Edilul a spus ca in aceasta perioada va discuta cu directorii de scoli si cu profesorii, in vederea identificarii de spatii suplimentare…

- Anul școlar 2020 – 2021 incepe in 14 septembrie, fiind luate in calcul trei scenarii – roșu, galben și verde – in funcție de situația epidemiologica, iar Brașovul se incadreaza acum, in scenariul „galben”. Cu aproape o luna inaintea inceperii noului an școlar, județul Brașov se afla in zona galbena…

- Pe data de 14, va incepe noul an scolar preuniversitar, cand majoritatea elevilor vor merge la scoala. Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca au fost stabilite trei scenarii in functie de care scolile ar putea fi inchise total sau partial, pe baza numarului de noi infectii cu COVID-19 la mia de locuitori…

- E oficial! Școala incepe pe 14 septembrie. Autoritațile au pregatit 3 scenarii: VERDE, GALBEN, ROȘU. Școala incepe la 14 septembrie in condiții normale, dar ea se poate transforma oricand din nou in invațamant online, daca se ajunge la o agravare a situației epidemiologice. Președintele Klaus Iohannis…

- Toate școlile din Alba vor incepe noul an școlar cu elevii in clase, daca actualele condiții privind evoluția epidemiei in județ, se mențin. O spun atat prefectul de Alba, Nicolae Albu, cat și directorul DSP Alba,ALexandru Sinea, contactați de Alba24. Nici un oraș sau comuna nu se regasește in prezent…

- "Este in discuție un scenariu similar cu cel din starea de urgența: parinții vor putea primi un ajutor daca copiii nu pot merge la școala in scenariul roșu. Se lucreaza intr-un grup ministerial la o soluție legislativa corecta", a declarat Klaus Iohannis. Citeste si: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie…

- Klaus Iohannis a declarat faptul ca pe 14 septembrie va incepe noul an școlar, iar majoritatea elevilor se vor intoarce la ore intr-un regim normal. Au fost elaborate trei scenarii pentru fiecare școala in parte la nivel județean. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an…

- Masurile care se vor lua din toamna, odata cu redeschiderea școlilor, ar trebui sa fie flexibile și adaptate la fiecare unitate de invațamant in parte, nu impuse la nivel național, a declarat Alexandru Rafila pentru Digi24. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații susține ca toate…