Stiri pe aceeasi tema

- MEDALIATI… Rezultate remarcabile pentru Palatul copiilor Vaslui la prima etapa a Campionatului National de automodele, desfasurata la Pucioasa, judetul Dambovita. Sportivii vasluieni au obtinut patru locuri 1, sase locuri 2 si trei locuri 3. Automodelistii vasluieni au impresionat la prima etapa a Campionatului…

- MOBILIZARE… Autorecenzarea online in cadrul Recesamantului Populației și Locuințelor se va incheia in data de 15 mai. Oamenii iși pot introduce datele prin accesarea platformei de autorecenzare, singuri sau asistați de recenzori, cei mai mulți optand pentru aceasta ultima varianta. In județul Vaslui…

- OLIMPICI… Judetul Vaslui este reprezentat, in aceste zile, de cinci elevi la Olimpiada Nationala de Geografie. Trei dintre ei sunt din Barlad si doi, din Vaslui. Este vorba despre Eva Maria Postolache (clasa a VIII-a) de la Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare” Vaslui, eleva pregatita de regretata profesoara…

- REZULTATE… Elevii vasluieni, care au reprezentat județul Vaslui la Olimpiada Naționala de Chimie, s-au intors acasa cu premii. Cel mai bun rezultat a fost obținut de elevul Gabriel-Teodor Toma de la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui: al treilea punctaj pe țara și locul IV la nivelul clasei…

- PREMII… Elevii care au reprezentat judetul Vaslui al Olimpiada Nationala de Informatica au obtinut rezultate foarte bune. Acestia au reusit sa castige sase medalii de bronz, una de argint si o Mentiune. Cel mai bun rezultat ii apartine elevului barladean Emilian Carnu, de la Colegiul National „Gh. R.…

- PREMII… Elevii vasluieni au obtinut rezultate foarte bune la Olimpiada Nationala de Fizica, desfasurata saptamana trecuta in Bacau. Cosmin Mircea Croitoriu (clasa a XII-a), de la Colegiul National „Gh. R. Codreanu„ Barlad, a obtinut, din partea Societatii Romane de Fizica, o medalie de argint, iar din…

- LAUREATI…Trei medalii de bronz si doua mentiuni de onoare a fost bilantul lotului de matematicieni ai judetului Vaslui la Faza Nationala a Olimpiadei de Matematica. La clasa a VII-a, cei doi Mihnea din municipiul Vaslui au reusit sa obtina medaliile de bronz, in ciuda dificultatii subiectelor. Profesorii…

- INVAȚAMANT… Rezultatele elevilor vasluieni la simularile examenelor de Bacalaureat și Evaluarea Naționala sunt dezastruoase. Mai puțin de jumatate dintre elevii de clasa a XII-a și a XIII-a au reușit sa obțina note de trecere. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, rata de promovare este 47.27%,…