Stiri pe aceeasi tema

- PREMII… Elevii vasluieni au obtinut rezultate foarte bune la Olimpiada Nationala de Fizica, desfasurata saptamana trecuta in Bacau. Cosmin Mircea Croitoriu (clasa a XII-a), de la Colegiul National „Gh. R. Codreanu„ Barlad, a obtinut, din partea Societatii Romane de Fizica, o medalie de argint, iar din…

- LAUREATI…Trei medalii de bronz si doua mentiuni de onoare a fost bilantul lotului de matematicieni ai judetului Vaslui la Faza Nationala a Olimpiadei de Matematica. La clasa a VII-a, cei doi Mihnea din municipiul Vaslui au reusit sa obtina medaliile de bronz, in ciuda dificultatii subiectelor. Profesorii…

- INVAȚAMANT… Rezultatele elevilor vasluieni la simularile examenelor de Bacalaureat și Evaluarea Naționala sunt dezastruoase. Mai puțin de jumatate dintre elevii de clasa a XII-a și a XIII-a au reușit sa obțina note de trecere. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, rata de promovare este 47.27%,…

- Cei cinci sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, componenți ai Lotului Romaniei de Ju-Jitsu, au urcat pe podiumul de premiere la recentele Campionate Europene de Ju-Jitsu și s-au intors acasa cu 5 medalii: 1 de aur, 3 de argint și 1 de bronz. Campionatele Europene de…

- Naționalele Under 16 de judo derulate la finalul saptamanii trecute la Satu Mare au adus in contul CSM Bacau doua medalii, ambele de bronz. Medaliații „CSMeilor” au fost Ștefania Olaru, una dintre surprizele categoriei 70 kg și Radu Nistor, poziționat al treilea la 66 kg. „Ștefania merita toate felicitarile…

- 19 elevi de gimnaziu și șapte liceeni de la Colegiul Național "Mihai Viteazul" (CNMV) Ploiești s-au calificat la faza naționala a Olimpiadei de Informatica și au șansa sa ajunga in loturile Romaniei pentru competițiile internaționale. Lotul de gimnaziu de la C. N. "Mihai Viteazul", care participa anul…

- Sportivii secției de arte marțiale a CSM Focșani 2007, pregatiți de sensei Daniel Fusaru, au participat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Campionatul Național individual karate SKDUN care a avut loc la Voluntari, in sala ,,Gabriela Szabo”. La competiție au luat startul circa 600 de sportivi, de la…

- Tricolorii au urcat de patru ori pe podium la Campionatele Mondiale de Winter Triatlon In decorul muntos din Andorra, tricolorii au cucerit patru medalii la Campionatele Mondiale de Winter Triatlon, desfașurate in perioada 3-6 februarie. Un sport nou, care are șanse mari sa fie luat in calcul pentru…