- Colegiul Ortodox ”Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca se inchide din cauza numarului mare de elevi și profesori infectați cu COVID-19. Decizia a fost luata in 28 ianuarie, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj, la cererea conducerii Colegiului.Din 31 ianuarie, timp de 10…

- Au aparut imagini cu momentul deflagrației urmate de un incendiu puternic ce au afectat, in dimineața zilei de vineri, o pensiune din orașul Cluj-Napoca. O inregistrare surprinsa de o camera de supraveghere aflata in proximitatea pensiunii a captat momentul exploziei. Din imagini se poate vedea cum…

- Opt clase cu copii din clasa zero de la Școala Ion Agarbiceanu din Cluj-Napoca se muta din lipsa de spațiu, dar copilul directoarei ramane, pe baza unor reguli aprobate de Consiliul de Administrație al școlii, pe care directoarea il conduce. Directoarea Paula Balica susține ca mutarea elevilor se face…

- Elevii revin in banci in ziua de joi, 2 decembrie 2021. La aceasta data incepe și testarea pentru COVID-19, la care se vor folosi teste pe baza de saliva. Ministrul Sanatații și ministrul Educației au explicat cum se folosesc testele și care este procedura, prin intermediul unui videoclip. Testarea…

- Consiliul National al Elevilor cere Ministerului Educatiei sa clarifice situatia privind implicarea cadrele didactice in procesul de testare rapida pentru COVID-19, indicand foarte clar ce atributii au in acest proces. In opinia elevilor, intregul demers de testare, dorit de toti reprezentantii societatii…

- Primele teste de saliva din lotul de 6,5 milioane de bucati au ajuns in teritoriu pe 25 noiembrie, distributia lor urmand sa fie finalizata in cursul zilei de vineri, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca o eleva care nu avea impliniți 18 ani a fost vaccinata din greseala cu serul celor de la Johnson & Johnson intr-un centru din Cluj-Napoca, in conditiile in care acest vaccin este recomandat peste 18 ani, precizand ca a fost o eroare…

- Teste COVID de saliva, non-invazive, vor ajunge in școli incepand de saptamana viitoare. Ele vor fi folosite atat pentru testarea elevilor și preșcolarilor, precum și a angajaților din școli și gradinițe, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.