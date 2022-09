Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de Berchișești, Violeta Țaran, a participat cu aceeasi emotie ca in fiecare „Septembrie, luni!”, la festivitatea de deschidere a noului an scolar in unitațile de invațamant din comuna și i-a incurajat pe elevi sa persevereze in a invața, a indemnt parintii si bunicii sa aiba incredere in copii…

- Elevii dintr-un sat botoșanean au inceput școala cu apa adusa de acasa. Primaria a reabilitat școala și a facut toalete in interior, deși in comuna nu exista rețea publica de alimentare cu apa. In sat exista o singura fantana care inca nu a secat.

- Un tanar de 18 ani s-a izbit violent cu masina de un podet, la Comarna, iar politistii veniti la fata locului au constatat ca acesta nu are permis si, in plus, este si baut. De asemenea, acesta nu avea nici asigurare auto si nici inspectia tehnica. "Politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Raducaneni…

- Elevii de la Școala „Iuliu Hațieganu” ar putea „ramane pe drumuri” odata cu inceperea noului an școlar, la toamna. Lucrarile la cladire sunt in intarziere, anunța primarul Emil Boc.

- Vedetele din Romania se bucura de mare "trecere" din partea autoritatilor. Asta putem deduce daca urmarim clipul de mai jos. @caple.marian @dorianpopahopa ???????? #fyp #dorianpopa ???????? #gogosu ♬ sunet original - Caplescu G. Marian In timp ce se deplasa catre un concert prin tara, Dorian Popa…

- Absolventii clasei a VIII-a din toata tara si adolescentii din Republica Moldova care au terminat clasa a IX-a au sansa ca in urmatorii ani, in paralel cu scoala, sa invete o meserie, apoi sa le fie asigurat un loc de munca.

- Elevii care tocmai au participat la festivitațile de incheiere a clasei a XI-a au intrat in ultima lor vacanța de vara inainte de incheierea liceului și de bacalaureat. Pentru mulți dintre ei este și prima vacanța de vara reala, dupa doi ani de pandemie și restricții care au avut un impact major asupra…