Valul 5 al pandemiei ameninta sa loveasca Romania in primele luni ale anului viitor. Varianta Omicron va deveni dominanta, cred specialiștii, autoritațile pregatind noi masuri pentru gestionarea noului val pandemic. Școala va fi pusa in fața noii provocari nepregatita, cred elevii, care cer autoritaților sa ia masuri astfel incat „dupa sarbatori, sa nu ne confruntam […]