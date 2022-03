Stiri pe aceeasi tema

- In unitațile de invațamant preuniversitar din județul Maramureș, potrivit informațiilor furnizate de catre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, in prezent sunt inscriși ca audienți peste o suta de elevi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. ISJ Maramureș subliniaza ca inscrierea s-a…

- Elevii sunt gazduiți in caminul Universitații "Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș, iar de luni ar fi trebuit sa se intoarca la școala. Ei vor invața insa din Romania, in sistem online, conectați la sistemul de invațamant din Ucraina. Inspectoratul școlar le va pune la dispoziție dispozitivele necesare…

- Guvernul a decis astazi o serie de masuri pentru a sprijini cetațenii ucraineni. In acest moment pe teritoriul național se afla peste 80.000 de cetațeni veniți din Ucraina, dintre care 30.000 sunt minori. ”Avand in vedere evoluția evenimentelor din Ucraina, țara vecina, Guvernul este pregatit sa ofere…

- Prin adresa Ministerului Educatiei cu nr. 9109 din 04.03.2022, conducerea ISJ Constanta a fost informata ca la nivelul inspectoratelor scolare se va constitui o comisie pentru coordonarea activitatii de repartizare a prescolarilor elevilor la unitatile de invatamant in care pot desfasura activitati…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Consiliul National al Elevilor condamna modificarea pragului mediei pentru bursa de merit de la 8,50 la 9,50, printr-un ordin de aprobare a criteriilor generale de acordare a burselor publicat in Monitorul Oficial. "Ministerul Educatiei tocmai ce a decis sa priveze zeci de mii de elevi de dreptul…