- Medicul Mihai Craiu susține ca nu se pot face ore de sport in interior fara masca de protecție. Maștile nu cresc efortul respirator in mod semnificativ, iar absența loc duce la o creștere periculoasa a riscului de infectare, mai spune medicul. Medicul Mihai Craiu spune ca standardele de fabricație demonstreaza…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, cere Ministerului Sanatații sa reanalizeze obligativititatea purtarii maștilor de protecție la orele de sport și spune ca a transmis in acest sens o analiza primita de la Comisia Europeana. Medicii avertizeaza insa ca in cazul in care orele de educație fizica se…

- Ai putea sa faci orele de sport fara masca. Sindicatele din Educație și Federația parinților cer Ministerului Sanatații sa renunțe la aceasta regula. Ministerul Educației anunța la finalul saptamanii trecute ca va propune celor de la Sanatate același lucru. Sindicatele și parinții susțin ca purtarea…

- Elevii din Romania trebuie sa poarte masca de protecție atunci cand merg la ore, inclusiv la cele de sport. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a avut consultari cu reprezentanții Ministerului Sanatații pe aceasta tema. Sorin Cimpeanu a amintit faptul ca in cea mai mare parte a școlilor din Europa purtarea…

- Ministerul Educației Sorin Cimpeanu a declarat marți ca dupa discuții purtate cu reprezentanții Ministerului Sanatații s-a stabilit ca ar fi acceptabile orele de sport la care elevii sa nu poate masca doar daca acestea s-ar desfașura in exteriorul cladirilor, conform Mediafax. Citește și: Proiect…

- Ministerul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți ca s-a consultat cu reprezentanții Ministerului Sanatații și s-a stabilit ca ar fi acceptabile orele de sport la care elevii sa nu poate masca, cu condiția ca acestea sa se desfașoare in aer liber.

- Ministerul Educației propune ca elevii sa nu poarte masca in timpul orelor de sport din cadrul unitaților de invațamant, adoptand modelul Luxemburg. „Informarea este oficiala, venita de la reprezentantii de la Bruxelles, cu date din surse deschise. Spre exemplu, precum in Luxemburg, portul maștii este…

- Ministerul Educatiei sustine varianta ca masca de protectie sanitara sa nu fie purtata de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu.