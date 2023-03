Elevii sunt îngroziți: „Examenul de admitere la liceu riscă să devină realitate!” Cele doua organizații partenere ale Ministerului de Educație, care reprezinta elevii și parinții in Comisia de Dialog Social, solicita eliminarea examenului de admitere la liceu din proiectul legii invațamantului preuniversitar. Intr-un comunicat de presa, CNE și FNP susțin ca „Ministerul Educației trebuie sa aiba in vedere și caracterul obligatoriu al invațamantului liceal din Romania, motiv pentru care procesul de admitere ar trebui sa fie unul unitar (repartizare computerizata), bazat pe standarde clare de evaluare, care sa se desfașoare intr-un mod non-competitiv”. „Consiliul Național al Elevilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor afirma, miercuri, ca examenul de admitere la liceu risca sa devina realitate si va aduce cu sine o multime de probleme, printre care incurajarea meditatiilor private, inechitate, limitarea accesului in invatamantul liceal si nivel de stres ridicat pentru elevi de doar…

- Consiliul National al Elevilor si Federatia Nationala a Parintilor au solicitat, miercuri, eliminarea examenului de admitere la liceu, organizat ulterior Evaluarii Nationale, din proiectul de lege privind invatamantul preuniversitar.

- Consiliul National al Elevilor si Federatia Nationala a Parintilor au solicitat, miercuri, eliminarea examenului de admitere la liceu, organizat ulterior Evaluarii Nationale, din proiectul de lege privind invatamantul preuniversitar.

- Consiliul National al Elevilor si Federatia Nationala a Parintilor au solicitat, miercuri, eliminarea examenului de admitere la liceu, organizat ulterior Evaluarii Nationale, din proiectul de lege privind invatamantul preuniversitar.

- Consiliul National al Elevilor si Federatia Nationala a Parintilor au solicitat, miercuri, eliminarea examenului de admitere la liceu, organizat ulterior Evaluarii Nationale, din proiectul de lege privind invatamantul preuniversitar.

- Cercetatoarea in educație Andreea Eșanu face, intr-un interviu pentru Școala 9, o analiza a practicii internaționale in ceea ce privește admiterea la liceu și arata de ce un examen in plus pe langa cel de Evaluare Naționala nu va duce la rezultatele sperate de Ministerul Educației. Posibilitatea ca…

- Consiliul Național al Elevilor se opune vehement examenului de admitere la liceu, separat de Evaluarea Naționala despre care spune ca meditații private, nivel de stres ridicat și dificultate crescuta in alegerea filierei și liceului potrivit. Totodata, mai susține Consiliul Național al Elevilor, intr-un…

- Elevii de clasa a VI-a invața, din manualul de geografie avizat de Ministerul Educației (ME) , despre existența țarii numite Kosovo, cu toate ca Romania nu recunoaște existența acestui stat. Pe harta politica a Europei din manualul de geografie pentru clasa a VI-a, publicat in anul 2018 de Regia Autonoma…