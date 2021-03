Stiri pe aceeasi tema

- Liga Studenților din Iași a acuzat facultațile de Drept din țara, pe motivul solidaritații deciziei de exmatriculare a studenților Facultații de Drept din București, din cauza fraudarii examenelor. Organizația studențeasca a precizat ca facultațile solidare acestei decizii “au probleme serioase de transparența,…

- Absolvent al Facultații de actorie din cadrul Univeristații Spiru Haret, dar li Facultatea de Relații Economice, Ciprian Nemeșiu a avut colaborari cu mai toate televiziunile și multe teatre bucureștene Ultima postare a lui Ciprian Nemeșiu pe Facebook, acesta anunța ca incepe un nou curs de improvizație,…

- La 145 de ani de la nașterea lui Constantin Brancuși, un arhitect din Timișoara organizeaza o expoziție care dureaza doar o ora. Se intampla chiar langa bustul sculptorului din fața Facultații de Arte și Design.

- Incepand de saptamana viitoare, Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara) desfașoara cea de-a XII-a ediție a proiectului Liga AC LABS (Laboratoare Aplicate in Beneficiul Studenților). Evenimentul are loc in perioada 20 februarie- 4…

- Studenții pasionați de IT vor putea sa participe la laboratoare și interviuri organizate de companii in domeniu in perioada 20 februarie - 4 iunie. Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare a UPT organizeaza, online, cea de-a XII-a ediție a proiectului Liga AC LABS (Laboratoare Aplicate…

- La propunerea Consiliului de Administrație, Senatul Universitații Transilvania din Brașov a decis revenirea activitaților didactice la scenariul hibrid, incepand cu al doilea semestru. Mai exact, cursurile se vor desfașura online, iar seminarele, laboratoarele și lucrarile practice se vor desfașura…

- Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din Galati a demarat un concurs inedit, menit sa ii aduca impreuna pe studenti si profesori si sa ii introduca in atmosfera magica a Craciunului.