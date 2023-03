Elevii și studenții militari vor primi normă de hrană şi când nu sunt prezenţi în instituţiile de învăţământ Elevii și studenții militari vor primi norma de hrana si cand nu sunt prezenti in institutiile de invatamant Elevii și studenții militari vor primi norma de hrana si cand nu sunt prezenti in institutiile de invatamant Elevii si studentii militari vor avea dreptul la norma de hrana si in perioada in care acestia nu sunt prezenti in institutiile militare de invatamant, prevede proiectul de lege pentru modificarea OUG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Deputații au adoptat astazi, 14 martie, un proiect de lege care prevede ca elevii și studenții militari vor avea dreptul la norma de hrana și in perioada in care nu sunt prezenți in instituțiile militare de invațamant.

- Elevii si studentii militari vor avea dreptul la norma de hrana si in perioada in care acestia nu sunt prezenti in institutiile militare de invatamant, prevede proiectul de lege pentru modificarea OUG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala,…

