Elevii și profesorii unei școli fără căldură din Mehedinți au organizat un târg de Crăciun ca să cumpere centrală Satui sa stea imbracati la ore pentru ca temperatura din clase nu depaseste 16 grade Celsius, mai mulți elevi și profesori din Mehedinți s-au mobilizat. Aceștia au organizat un targ de Craciun, iar ccu banii stranși vor cumpara o centrala. La Școala Gimnaziala Preda Buzescu din Vladaia, o comuna aflata la 55 de kilometri de Drobeta-Turnu Severin elevii invața in frig. Este vorba, mai exact de 162 de elevi. Primarul comunei spune ca nu este atat de frig pe cat sustin copiii si profesorii si ca le va oferi o centrala noua, dar la primavara. Insa, aceștia nu mai au rabdare, iar astfel, elevii si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

