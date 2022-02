Stiri pe aceeasi tema

- Lumea minunata a carților a fost astazi, 15 februarie 2022, cadrul perfect in care s-au aflat elevii Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea”, din Aiud. Aceștia au marcat prima Zi Naționala a Lecturii in Romania, instituita pentru „promovarea și incurajarea cititului” printr-un minunat marș al carților și al…

- Toți elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Zalau au marcat Ziua Naționala a Lecturii printr-o serie de activitați special concepute in vederea stimularii interesului pentru lectura individuala/colectiva și de a dezvolta gustul pentru lectura, punand in valoare cunostintele dobandite la diferite…

- Elevii Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalau au marcat Ziua Naționala a Lecturii intr-un mod deosebit. Unii au organizat un marș al carților, iar alții au citit in stația de autobuz din fața școlii, totul din dorința de a promova lectura in randul trecatorilor. Manifestarile au inceput…

- Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița continua tradiția, oprind parca timpul in loc: Elevii și profesorii de aici au facut loc lecturii și imaginarului, in cea de-a patra ediție a unui impresionant eveniment. CNAM nu „sarbatorește” neaparat Ziua Naționala a Lecturii. Pentru ca este trecut…

- Orar schimbat in toate școlile din țara, pe 15 februarie, de Ziua Naționala a Lecturii. Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei a anuntat ca de Ziua Nationala a Lecturii, celebrata pe 15 februarie, in toate scolile, programul se modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, de la ora…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat joi, 10 februarie, ca de Ziua Nationala a Lecturii, celebrata pe 15 februarie, in toate scolile, programul se modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, de la ora 11:00 si pana la ora 14:00, vor fi organizate activitati de lectura…

- Incepand din acest an, Romania are o Zi naționala a lecturii, care a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis pe 14 ianuarie anul acesta. Astfel, marți, 15 februarie, de Ziua Naționala a lecturii, toate cadrele didactice vor face activitați de citire cu elevii, indiferent de specializarea sau…

