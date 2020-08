Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca elevii, profesorii si personalul din invatamant din Bucuresti se vor putea testa gratuit pentru depistarea infectarii cu noul coronavirus.

- Edilul general Gabriela Firea anunta ca Primaria sustine un amplu program prin care toate cadrele didactice si nedidactice din unitatile de invatamant din Bucuresti, dar si elevii pot fi testati gratuit, la cerere, prin Administratia Spitalelor din cadrul Primariei.

- Primaria București a pregatit teste pentru cei 17.000 de angajati din invatamantul bucurestean, cadre didactice si personalul auxiliar, a declarat luni primarul general Gabriela Firea. Testarea se va efectua gratuit, la cerere si ar trebui realizata in ultima saptamana de vacanta, a adaugat ea.

- Ministrul educației, Monica Anisie, a fost intrebata la Antena 3 de ce profesorii nu sunt testați pentru coronavirus."Referitor la testare, raspunsul specialiștilor de la Ministerul Sanatații este unul foarte simplu. Testarea nu arata decat o stare de moment. Astazi poți sa fii cu testul negativ și…

- Primaria Moscovei nu dorește sa lase niciun membru al personalului școlilor sa se intoarca la munca daca transporta virusul. Municipalitatea a inceput testarea tuturor angajaților din invațamant, in așteptarea inceperii anului școlar la 1 septembrie. “Tot personalul din școli, de la profesori la bucatari…

- Primaria din Balti s-a transformat intr-un focar de COVID-19, dupa ce 37 de angajati au fost testati pozitiv. Anuntul a fost facut de primarul municipiului, Renato Usatii, intr-o interventie video pe pagina sa de socializare.

- In cadrul ședinței de Consiliu Județean din aceasta saptamana a fost votat inca un proiect de hotarare extrem de important pentru sanatatea maramureșenilor, in contextul pandemiei de coronavirus. „TESTAM PENTRU SANATATEA MARAMURESENILOR” reprezinta o inițiativa de testare in masa la nivel județean pentru…

- Primaria București a inceput testarea gratuita pentru Covid-19, iar din primii 1.500 de oameni care au venit pana acum, doi au iești pozitivi la coronavirus, scrie Agerpres.Doua persoane au fost depistate pozitiv printre primii 1.540 de bucuresteni testati gratuit prin metoda Real Time PCR, pentru a…