- Aproximativ 2000 de persoane – elevi, personal didactic si nedidactic, dar si personal medical scolar din municipiul Alba Iulia vor fi testate COVID-19 in contextul reintoarcerii in scoli din 2 iunie.

- In maxim 5 zile școlile trebuie sa faca proceduri proprii, iar in doua zile sa dea Direcțiilor de Sanatate Publica lista cu profesorii, personalul și elevii care vor participa la pregatirea din 2-12 iunie, dar și la examene, in condițiile in care nu s-au stabilit nici comisiile de examen și nici elevii…

- Școlile sunt obligate sa dea lista cu elevii și profesorii care participa la pregatire, precum și la Bac și Evaluarea Naționala, in fiecare unitate, pana joi. Asta, deși inca nu s-au facut inscrierile. Masurile pe care școlile sunt obligate sa le ia din 2 iunie, publicate in Monitorul Oficial. Școlile…

- Ziarul Unirea Evaluare naționala 2020 și BACALAUREAT 2020: Pana joi, școlile sunt obligate sa dea lista cu elevii și profesorii care participa la pregatire. In cel mult 5 zile școlile trebuie sa faca proceduri proprii, iar in doua zile sa dea Direcțiilor de Sanatate Publica lista cu profesorii, personalul…

- In școli și licee vor fi luate masuri speciale in perioada in care elevii se vor pregati pentru Evaluarea Naționala și pentru Bacalaureat, dar și in zilele in care se vor susține probele examenelor, anunța MEDIAFAX.Directorul unei școli din București, Daniela Voinea, a declarat ca va fi nevoie…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a anunțat, la Digi 24, ca elevii care sunt diagnosticati cu Covid-19 pot sustine examenele de Bacalaureat sau Evaluare nationala cu masuri de siguranta impuse in contextul pandemiei de coronavirus.In plus, daca situația o va cere, unii dintre elevi vor putea susține…

- Propuneri privind organizarea procesului educativ și a examenelor Foto: Arhiva. Elevii claselor I-IV nu se vor mai întoarce la școala pâna la toamna, iar în primele doua saptamâni de la decizia de reluare a cursurilor vor reveni în unitațile de învațamânt…

- Elevii care se pregatesc pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat pot urmari de luni cursurile de Telescoala organizate de TVR in contextul inchiderii scolilor din cauza noului coronavirus. In saptamana 16 – 22 martie, scolile din Romania raman inchise, asa cum au decis autoritatile. Pentru elevii…