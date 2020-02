Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 40 de ani din Buzau este suspecta de coronavirus. Aceasta a ajuns in țara dintr-o zona din Italia, aflata in carantina, iar in microbuz ar fi primit vestea telefonic ca cea cu care a lucrat acolo a fost diagnosticata cu coronavirus. Femeia a fost preluata și dusa la secția de boli infecțioase…

- Prefectul de Alba, Nicolae Albu a declarat duminica seara, pentru Alba24, ca elevii și profesorii care vor sosi din Italia vor fi in carantina la domiciliu. Acesta nu a putut preciza daca și parinții copiilor vor fi ținuți in carantina, insa a explicat ca o astfel de decizie o pot lua Direcția de Sanatate…

- Premierul Ludovic Orban spune ca cei 50 de copii din Alba care vor veni, duminica seara, din Italia nu vor intra in carantina deoarece nu sosesc dintr-o zona unde exista focar de coronavirus, ci vor fi sta izolati acasa timp de doua saptamani.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica, ca cei 45 de copii din Alba care se intorc in tara din Italia nu vor intra in carantina 14 zile, deoarece nu vin din zonele cu focar de coronavirus. Parintii vor fi rugati, insa, sa tina copiii acasa pentru cel putin sapte zile. Citește și UPDATE: Autocar…

- 45 de elevi de la un liceu din Alba Iulia care au fost intr-o excursie in Italia se intorc de urgența acasa și vor sta in carantina 14 zile. Elevii, plecați la Carnavalul de la Veneția, au fost intr-o zona contaminata, iar parinții au cerut sa vina de urgența acasa, potrivit Mediafax.Deputatul…

- Italia, mai precis regiunile Lombardia și Veneto, sunt locurile unde se dezvolta cele mai noi focare de infecție cu coronavirus. Trei pasageri sosiți duminica pe Aeroportul Timișoara din regiunea Lombardia au fost controlați de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timis pe aeroport. The…

- In Galati, 13 persoane sunt sunt izolate in propriile locuințe, dupa ce s-au intors recent din China. Este vorba de cinci cetateni chinezi si opt romani. Toti sunt monitorizati, de doua ori pe zi, de angajații Directiei de Sanatate Publica. Cele 13 persoane s-au intors in tara intre 29 ianuarie si 5…

- Este alerta in Tulcea, dupa ce trei barbati s-au intors recent din China. Cele trei persoane au fost izolate voluntar la domiciliu. Conform sefei Directiei de Sanatate Publica, Mihaela Nicolau, cei trei barbati s-au intors in urma cu cateva zile din regiunea chineza in care evolueaza rapid coronaviusul.