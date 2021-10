Stiri pe aceeasi tema

Cadrele didactice vor fi libere. Ziua Mondiala a Educatiei este sarbatorita in fiecare an pe 5 octombrie, incepand cu anul 1994, la recomandarea UNESCO.

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri marti, 5 octombrie, de Ziua Internationala a Educatiei, iar pentru cadrele didactice aceasta este zi libera cuprinsa in contractul colectiv de munca, a declarat inspectorul Larisa Gojnete, de la Inspectoratul Scolar Bucuresti, potrivit Agerpres. Ziua mondiala…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis in sedinta ca scoala sa fie cu prezenta fizica indiferent de rata de incidenta. Totodata, s-a aprobat testul de saliva in scoli, ramanand sa se stabileasca de cate ori se va face. Hotararea a fost trimisa in Parlament in procedura de urgenta. Comitetul…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Siguranța Școlara au realizat o noua activitate educativa in sprijinul elevilor odobeșteni. Aceștia au oferit informații cu privire la evitarea victimizarii minorilor, despre siguranța online, delincvența juvenila și principalele reguli de educație rutiera. De asemenea,…

- La revenirea din vacante la scoala sau gradinita prescolarii si elevii nu vor mai fi nevoiti sa prezinte avizul epidemiologic. In Monitorul Oficial a fost publicat in data de 30 august 2021 Ordinului comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei nr. 438 4.629 privind asigurarea asistentei medicale a prescolarilor,…

- Avizul epidemiologic NU se va mai solicita nici la gradinița și nici la școala! Preșcolarii și elevii nu vor mai fi nevoiți sa prezinte avizul epidemiologic la revenirea la școala, potrivit Ordinului comun al miniștrilor Sanatații și Educației nr. 438/4.629 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor,…

- Primaria Municipiului Ploiești și Școala de Gramatica a lansat inițiativa „La Ploiești, corect vorbești!"De multe ori, gramatica este explicata in termeni prea complicați sau intr-o maniera destul de academica și de rigida. Inițiativa „La Ploiești, corect vorbești" aduce, cu prietenie, regulile…

- Copiii internati mai mult de o luna in spital vor putea sa isi continue studiile, prevede un proiect numit „Scoala din spital”, initiat de Ministerul Educatiei. Prescolarii si elevii cu boli cronice sau cu boli oncologice care necesita perioade de spitalizare mai mari de patru saptamani vor putea invata…