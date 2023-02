Elevii și preșcolarii covăsneni intră în vacanța mobilă Elevii și preșcolarii din județul Covasna intra astazi, dupa finalizarea cursurilor, in vacanța mobila, pentru o saptamana. „In perioada 20-24 februarie 2023, elevii și cadrele didactice din județul Covasna vor intra in vacanța. Incepand cu 27 februarie și pana in data de 6 aprilie 2023 se vor derula cursurile Modulului 4, conform structurii anului școlar […] Articolul Elevii și preșcolarii covasneni intra in vacanța mobila apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

