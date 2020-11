Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva saptamani pana cand elevii ar trebui sa inceapa sa dea tezele semestriale. Cu toate acestea, Ministerul Educației nu a luat inca o decizie privind desfașurarea acestora sau suspendarea lor pentru acest an școlar. Inspectoratele din toata țara au avut termen pana in aceasta saptamana sa…

- Elevii de la jumatate dintre școlile din Romania paticipa la cursuri prin rotație, unitațile școlare fiind incluse in scenariul doi, hibrid. Cei mai mulți elevi romani vin la școala in fiecare zi, dar sunt și numeroase unitați școlare in care cursurile sunt doar online, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Spre surpriza multora, poate, prima zi de școala nu a venit dat peste cap traficul din București, așa cum se intampla pana acum. De vina poate fi pandemia, și faptul ca unele școli nu s-au deschis fizic, dar și faptul ca Primaria Capitalei incurajeaza transportul in comun. Și nu o face doar la nivel…

- Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și in aceasta toamna parinții și elevii se pregatesc pentru inceputul noului an școlar preuniversitar 2020-2021. Bucuria, atat a dascalilor, cat și a elevilor, de a se reintalni in cadrul unitaților școlare este umbrita, insa, in acest moment de pandemie, care necesita impunerea…

- Ministrul Educatiei Monica Anisiei a anuntat joi, dupa o sedinta la Ministerul Educatiei la care a participat si vicepremierul Raluca Turcan, ca elevii din 7.116 scoli merg la cursuri, in alte 2.711 va fi aplicat scenariul hibrid, iar copiii din 101 scoli vor invata online, precizand ca inca sunt asteptate…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca are date conform carora multi dintre parintii care aveau copiii inscrisi in invatamantul privat au facut demersuri pentru a-i transfera la unitatile de invatamant de stat. Anisie sustine ca nu stie care sunt motivele acestui fenomen, potrivit știri pe surse.…

- Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți, și Christian Comșa, președintele Asociației Școlilor Particulare, vorbesc in direct la Adriana Nedelea LA FIX despre cum vor fi școala și gradinița pentru copii, ce reguli și masuri impuse de autoritați pentru educația in…

- Elevii din aproape 800 de instituții de invatamant din Republica Moldova vor reveni in banci de pe 1 septembrie. Parintii si directorii unitatilor de invatamant au ales primul scenariu propus de Ministerul Educatiei, adica prezența in proporție de 100% in salile de