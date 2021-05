Elevii se reîntorc la cursuri. Lista școlilor în funcție scenariile de funcționare De miercuri, 5 mai, elevii se reintorc la cursuri. Se vor intoarce la școala copiii de gradinița și elevii care nu susțin examene naționale. Elevii din ani terminali se vor intoarce la școala in 10 mai. In funcție de incidența cazurilor de infectari cu Covid-19 din fiecare localitate, școlile vor funcționa dupa doua scenarii. Lista completa a localitaților din Romania in funcție de rata de infectare cu Covid-19, poate fi consultata AICI . Scenarii Acolo unde rata de infectare este mai mica de 1 la mie, participa la cursuri cu prezența fizica toți elevii. In localitațile cu o rata mai mare de 1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

