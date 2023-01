Elevii se întorc luni la cursuri, după vacanța de iarnă. Se recomandă folosirea măștii de protecție în școli S-a incheiat vacanța de iarna a școlarilor, astfel ca de luni, 9 ianuarie, elevii revin in banci, la cursuri. Intoarcerea elevilor la clase vine in contextul unui numar mare de cazuri de viroze respiratorii și gripa, astfel ca autoritațile au transmis o serie de masuri ce ar trebui respectate in școlile din Romania. Una dintre […] The post Elevii se intorc luni la cursuri, dupa vacanța de iarna. Se recomanda folosirea maștii de protecție in școli first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

