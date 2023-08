Stiri pe aceeasi tema

- Calendarul anului școlar 2023-2024 a fost publicat in Monitorul Oficial. Cursurile incep pe 11 septembrie și se incheie pe 21 iunie. Elevii vor avea o vacanța de Paștele ortodox și alte 4 intre module.

