- Elevii și preșcolarii intra vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanța de iarna. Ei se vor intoarce la școala pe data de 13 ianuarie 2020, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Semestrul al II-lea incepe in data de 13 ianuarie 2020 și se termina in 12 iunie 2020. Pentru clasele…

- Joi, 28 noiembrie 2019, la Scoala gimnaziala din comuna Lipova vor fi distribuite un numar de 240 de pachete cu imbracaminte de iarna (geci, ghete, manusi, fular)pentru prescolarii si elevii care indeplinesc cerintele de eligibilitate (venit pe membru de familie, distanta fata de scoala, rezultate scolare).…

- Elevii din ciclul primar si copiii de la gradinita reiau luni, 4 noiembrie, cursurile. Conform calendarului anuntat de Ministerul Educatiei urmatoarea vacanta este programata pentru sfarsitul lunii decembrie, inainte de Craciun. De asemenea, este posibil ca autoritatile sa ia decizia suspendarii cursurilor…

