Elevii se intorc la scoala luni, 6 noiembrie, dupa o vacanta de o saptamana. Anul scolar 2023-2024 se incheie pe 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie pe 14 iunie 2024. Pentru clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica si pentru…