- Media din clasele V-VIII nu va mai fi luata in calcul la admiterea la liceu, incepand cu anul scolar 2022-2023, a anunțat luni ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a explicat cum se va face ierarhizarea absolvenților, pe pagina sa de Facebook . Decizia a fost luata in urma unei ședinte a Comisiei…

- Elevii se vor intoarce la școala peste o saptamana, adica luni, 5 septembrie, iar noul an școlar vine cu mai multe modificari. De exemplu, in loc de semestre vor exista cinci module de invațare, care vor alterna cu cinci vacanțe, tezele nu vor mai fi obligatorii și va exista o singura medie pe tot parcursul…

- Structura anului școlar 2022-2023 este una modificata fața de anii anteriori, existand o organizare diferita, cu module in loc de semestre și noi vacanțe pentru toți elevii. In plus, pe langa modificarea structurii, anul școlar 2022-2023 vine cu noi reguli privind tezele, notarea elevilor și calcularea…

- Dupa ce Primaria Buzau și cea din Amaru au deci sa le ofere rechizite elevilor din ciclul gimnazial, și Primaria Movila Banului, impreuna cu conducerea școlii, au decis sa ii intampine pe cei mici cu un pachet care conține cele necesare pentru orele de studiu. „Dragi colaboratori, prieteni și colegi,…

- Pe 5 septembrie 2022, copiii de gradinița și elevii incep cursurile, potrivit ordinului publicat in Monitorul Oficial din luna aprilie. Anul școlar 2022-2023 va fi organizat pe module, are o durata de 36 de saptamani, dar este cu doar cateva zile de cursuri mai lung decat cel care a trecut. Structura…

- Care este structura anului școlar 2022-2023 și cate vacanțe vor avea elevii in anul școlar 2022-2023. Ordinul de ministru care reglementeaza structura și calendarul noului an școlar are prevederi noi. Din toamna, școala incepe pe module de invațare. Iata ce alte schimbari sunt prevazute pentru elevi…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a precizat astazi ce schimbari vor avea loc in organizarea examenului de Bacalaureat pentru elevii care incep Clasa a IX a in anul scolar 2023 2024. Potrivit ministrului Educatiei, elevii care incep clasa a IX a in anul scolar 2023 2024 vor sustine Examenul de bacaluareat…

- Se termina un nou an școlar și odata cu el un sistem și o planificare. Din toamna, vor fi schimbari majore in ceea ce privește organizarea cursurilor. Vacanța de vara se scurteaza și dispar semestrele. Astfel, gradinițele vor incepe pe 5 septembrie, data la care și elevii vor lua pentru prima data loc…