Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in salile libere din unitatile de invatamant, cat […]