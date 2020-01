Elevii se întorc azi la școală. Urmează cel mai lung semestru din ultimii ani, de trei luni, fără vacanță Școlile și gradinițele se redeschid azi, pe 13 ianuarie, dupa o vacanța de iarna de trei saptamani. Incepe cel de-al doilea semestru de 12 saptamani, fara vacanța, cel mai lung semestru din istoria recenta a școlii. Ministerul Educației a decis ca vacanța de iarna sa devina intersemestriala și a eliminat vacanța din februarie, care pana The post Elevii se intorc azi la școala. Urmeaza cel mai lung semestru din ultimii ani, de trei luni, fara vacanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

