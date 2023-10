Stiri pe aceeasi tema

- Divizia 2 Infanterie "Getica" organizeaza in data de 21 octombrie un concert de promenada cu muzica militara in Parcul Crang din municipiul Buzau, cu ocazia sarbatoririi Zilei Armatei Romane, potrivit Agerpers.Concertul se va desfasura in doua sesiuni, repertoriul fiind compus din marsuri, valsuri…

- Articolul Parcarea pentru mașini din curtea Serviciului Permise Auto va fi extinsa se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Vești bune pentru buzoieni: se extinde parcarea Serviciului Regim Permise și Inmatriculari, instituție care, de aproape un an, funcționeaza intr-un imobil de pe strada Simila.…

- Curtea de Apel Bucuresti ar urma sa pronunte astazi decizia la contestatiile constructorilor din Turcia pentru lotul trei al autostrazii Moldovei Ploiesti-Pascani. Compania de Drumuri inca nu are contract de executie semnat pentru lotul dintre Pietroasele si Buzau, un tronson cu o lungime de 14 kilometri,…

- Deznodamant previzibil in cazul megadosarului de trafic de droguri, scos la iveala ieri de DIICOT Buzau. Dupa audierile maraton, care s-au incheiat tarziu in noapte, cei doi profesori suspectați ca au pus bazele rețelei au fost introduși in arestul IPJ Buzau. Este posibil ca astazi, dupa expirarea ordonanței…

- Afacerile producatorilor de ulei prezenți pe piața romaneasca au mers foarte bine anul trecut, ba chiar au explodat, am putea spune. Vanzarile aproape ca s-au dublat pentru unii, in timp ce profiturile au crescut de pana la 13 ori, intr-un an in care importurile de semințe de floarea soarelui din Ucraina…

- Evenimentul a avut loc in luna august 2023, dupa doua etape separate de renovare (Feb-Mar 2022 și Feb-Iul 2023), derulate de asociație cu sprijinul partenerilor și autoritaților locale din Costești, județul Buzau. Investiția totala s-a ridicat la 200.000 euro, dintre care 150.000 euro au fost asigurați…

- Peste 40 de funcționari publici angajati ai DSVSA Buzau au protestat in fata institutiei, impotriva ordonantei care reduce cheltuielile bugetare care le-ar putea anula sporurile salariale. Angajatii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Buzau au ieșit joi, la pranz, din…