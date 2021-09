Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se intorc luni, 13 septembrie, in banci, pentru anul școlar 2021/2022. Cursurile incep in format fizic in majoritatea unitaților de invațamant, urmand sa treaca in online numai in cazul in care rata de incidența trece de 6 cazuri la mia de locuitori. Dupa acest prag, vor ramane deschise doar…

Cum incepe noul an scolar 2021-2022. Conditiile oficiale de desfasurare a cursurilor Noul an scolar 2021-2022 incepe luni,…

- Ordinul Comun al Ministerelor Educației și al Sanatații, cu Regulile și Procedurile pentru inceperea școlii, plus sfaturi pentru parinți, a primit avizul Comitetul Național pentru Situații de Urgența.

- Astazi se ia o decizie privind condițiile de incepere a noului an școlar. De o luna intreaga vorbim despre scenarii și așteptam o hotarare concreta și coerenta. In doar cateva ore are loc o ședința la Ministerul Sanatații in cadrul careia se vor stabili toate aceste lucruri, relateaza Realitatae PLUS. La…

- „O astfel de abordare, enuntata ca scenariu de ministrul Educatiei, este profund discriminatorie si incalca dreptul fundamental la educatie. Elevii cu varsta de pana la 12 ani nu au optiunea vaccinarii si este evident ca scenariul propus de ministrul Educatiei de scoala in regim online este complet…

- Consiliul Național al Elevilor (unica structura de reprezentare a elevilor la nivel național) a creat un formular prin care elevii au putut spune cat de respectate au fost drepturile lor in anul școlar precedent. Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Covasna (unica structura de reprezentare a elevilor…

- Ministreul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, 30 iunie, la Digi24, ca este nevoie de o durata mai lunga a cursurilor pentru recuperarea pierderilor si ca, in acest sens, este nevoie de o dezbatere privind structura anului scolar, astfel incat vacanta mare sa fie micsorata. „Cu vacanta de vara…

- „Incepand din toamna anului 2022, vom face tot posibilul, vom prezenta argumente, in așa fel incat sa fie acceptate de profesori, de parinți, de elevi, de decidenți, pentru ca avem nevoie de o perioada mai mare de cursuri. Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor”, a declarat Sorin Cimpeanu.…