Elevii s-au revoltat din cauza BURSELOR de merit! Ce reacție a avut Cîmpeanu Acuzat de elevi ca a taiat bursele de merit pentru sute de mii de copii, dupa ce au fost modificate criteriile de acordare, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca un sfert dintre elevii din Romania vor primi in continuare bursa de merit in baza noii reguli de modificare a pragului mediei pentru acordarea burselor de la 8,50 la 9,50. “Dupa modificarea criteriilor, 1 elev din 4, adica un sfert din numarul de elevi de gimnaziu și de liceu din Romania, vor primi burse de merit. Cred ca sunt suficienți elevi care primesc burse de merit și este cazul sa ne concentram atenția spre ceilalți elevi”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

