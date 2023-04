Elevii români se gândesc serios să plece din țară Intrebați, elevii de gimnaziu sau de liceu din Romania spun ca vor sa plece din țara pentru o anumita perioada de timp sau chiar definitiv. O treime dintre aceștia iși doresc, in schimb, doar sa studieze in strainatate. Concluzia a fost desprinsa dintr-un studiu declarat reprezentativ la nivel național, publicat marți de organizația Salvați Copiii. Iata cum au raspuns copiii: 34% vor sa iși continue studiile in strainatate 60% vor sa iși continue studiile in Romania 38% vor sa se stabileasca in alte țari 17,3% iși doresc sa plece definitiv din țara Numai 13% dintre repondenți au raspuns cu “Nu”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

