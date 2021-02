Stiri pe aceeasi tema

- Romania este ultima țara la creșterea salariului minim in 2021. Cei 2 lei/zi dați de Guvernului Cițu sunt cu mult sub creșterile de prețuri de 10-15% la legume, carne, paine sau chiar cu 20-25% la energie. Guvernele statelor din Uniunea Europeana majoreaza cu mult mai mult salariul minim pentru a preveni…

- Lista statelor din zona galbena a fost actualizata vineri, 8 decembrie, prin decizie a CNSU. Cetațenii care sosesc din aceste țari și intra pe teritoriul Romaniei incepand de sambata, 9 ianuarie 2021, ora 20.00, vor suporta masurile de carantina de 14 zile.Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic…

- CNSU a decis, in ședința din 8 ianuarie, noua lista de state cu risc epidemiologic ridicat. Pe lista țarilor, zonelor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania se afla Gibraltar, Lituania, San Marino,…

- Ministerul Sanatații al Ucrainei a actualizat lista țarilor din zona "roșie" și "verde" privind raspindirea COVID-19, potrivit publicației Dumskaia. In total, potrivit noilor indicatori, in lista țarilor zonei "roșii" ramin 45 de state. Printre acestea se numara Serbia, Luxemburg, Georgia, Suedia, Muntenegru,…

- In perioada iulie-septembrie, cel mai semnificativ avans al costului cu forța de munca s-a inregistrat in Slovacia (6%), Cehia (5,9%), Portugalia (5,8%) si Romania (5,7%). La polul opus, declinuri importante au fost raportate in Malta (-6,1%), Cipru (-3,8%) si Irlanda (- 2,9%).In țara noastra, avansul…

- Componenta celor patru grupe este urmatoarea: A: Ungaria, Germania, Romania, Olanda; B: Slovenia, Spania, Cehia, Italia; C: Rusia, Franta, Islanda, Danemarca; D: Portugalia, Croatia, Anglia, Elvetia. Euro U21, organizat in Ungaria si Slovenia, se va disputa in doua etape: etapa grupelor din 24 pana…