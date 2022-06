Elevii români din Diaspora pot fi intergați mai ușor în sistemul școlar românesc Proiectul care faciliteaza integrarea in sistemul de educație din Romania a elevilor anterior școlarizați in strainatate a fost votat miercuri, in unanimitate, de Camera Deputaților. Proiectul legislativ vine in sprijinul elevilor și familiilor acestora care au fost parte a Diasporei romanești, dar și al profesorilor care predau elevilor anterior școlarizați in alt stat. „Acest proiect de lege depașește orice premisa politica și vizeaza un subiect sensibil, cu relatari preluate de la firul ierbii. Pentru a determina romanii din afara granițelor țarii sa se intoarca acasa, generarea unui pachet… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

