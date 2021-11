Elevii revin fizic la școală, de luni, acolo unde profesorii sunt vaccinați Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, ca elevii vor reveni fizic la școala de luni, acolo unde profesorii s-au vaccinat. Președintele a precizat ca vacanța școlara nu va fi prelungita. „La finalul saptamanii, vacanța nu va fi prelungita și, de luni, unde condițiile sanitare și epidemiologice o permit, elevii se vor putea intoarce fizic […] The post Elevii revin fizic la școala, de luni, acolo unde profesorii sunt vaccinați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

