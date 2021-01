Elevii reîncep astăzi școala, online. Noutățile anului școlar 2021, detalii despre examene și vacanțe Elevii vor reincepe, luni, cursurile online din cadrul primului semestru al anului scolar 2020-2021, dupa vacanta de iarna. Vacanța intersemestriala, care urmeaza vacanței de iarna, este de o saptamana. Va incepe pe 30 ianuarie 2021 și dureaza pana in 7 februarie 2021. Vezi și Cate zile de școala mai au elevii. Structura anului școlar 2020-2021 […] Citește Elevii reincep astazi școala, online. Noutațile anului școlar 2021, detalii despre examene și vacanțe in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

