- Prezența Ansamblului PlaCello la Reghin in cadrul turneul național "Uvertura din data de 20 octombrie 2021 la Casa Municipala de Cultura "Dr. Eugen Nicoara" a fost una mai mult decat speciala, atat pentru iubitorii muzicii, dar mai ales pentru elevii Școlii Gimnaziale "Alexandru Ceușianu", fermecați…

- Lucrarile de amenajare a pistelor de biciclete continua. Patru strazi din partea de jos a orșului intra in ”proces de lucru”. Traficul va fi paralizat o luna de zile. Proiectul pistelor de biciclete merge mai departe. Vor urma lucrari pe patru strazi in partea de jos a orașului. Unele dintre ele intra…

- Incepand cu anul școlar 2022-2023, toți copiii din ciclul primar care urmeaza cursuri la școli din orașe sau municipiu vor avea curse școlare specializate pentru transportul pana la și de la școala la care invața. Actul normativ care prevede gratuitatea transportului elevilor la școala a fost promulgat…

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat cu majoritate de voturi, 291 pentru și unul impotriva, Proiectul de lege pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, al carui coinițiator am fost. Prin acest…

- Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului la Liceul German din Sebeș. Elevii au facut o vizita la Cimitirul Evreiesc Liceul German Sebeș a marcat Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului. Activitațile desfașurate au vizat informarea elevilor in legatura cu un eveniment trist din istoria noastra…

- In aceasta dimineața, insa, multe dintre autobuze „Transport elevi" erau goale. Iar centrul istoric al orașului a devenit din nou plin de mașini, la prima ora, in zona Maternitații și Poarta Șchei. Elevii, chiar și cei din clase mai mari, merg tot cu mașina parinților pana aproape de poarta școlii.…

Alina Gorghiu a fost succesoarea lui Klaus Iohannis la conducerea Partidului Național Liberal

- Elevii din clasa zero vor beneficia de rechizite și ghiozdane gratuite din partea autoritații locale. Proiectul a fost implementat la inițiativa primarului Catalin Cherecheș și are loc pentru al șaptelea an. Fiecare elev din clasa pregatitoare ,in prima zi de școala, va avea pe banca un ghiozdan echipat…