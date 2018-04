Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile au fost suspendate, vineri, in comuna Pausesti, din cauza ninsorii abundente, care a provocat probleme si in alimentarea cu energie in localitatea Horezu si a activat alunecari de teren pe mai multe drumuri comunale si pe un drum judetean, informeaza un comunicat al Prefecturii Valcea,…

- Scolile din judetul Calarasi vor fi inchise vineri din cauza vremii, potrivit unui anunt transmis de ISU. Judetul Calarasi se afla sub cod portocaliu de ninsori, valabil de joi seara pana vineri la ora 15.00.

- Simulare Evaluarea Nationala | SUBIECTE si BAREM la romana, clasa a VIII-a. Calendarul probelor Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularea pentru evaluarea nationala 2018, prima proba fiind de limba romana. Iata subiectele si baremul, potrivit variantelor publicate de edu.ro. În…

- Seful Inspectoratului Școlar Județean Brasov, profesorul Ion Negrila, sustine ca la Colegiul National „Emil Racovita“, unde au fost suspendate cursurile, nu a existat pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz, ci a fost doar o defectiune minora, scoala fiind dotata cu senzori de gaz. Totusi,…

- Din cauza conditiilor meteorologice extreme, autoritatile au decis ca la Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu scolile si gradinitele sa fie inchise luni si marti. Astfel, in urma atentionarilor de vreme severa, cursurile Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative vor fi suspendate in…

- Structura viitorului an școlar a fost aprobata prin ordin de ministru. Ca și anul trecut, elevii se vor intoarce la cursuri mai devreme decat credeau. Ministerul Educației Naționale a anunțat structura definitiva a viitorului an școlar, in care elevii vor avea parte de mai multa vacanța. Cursurile…

- Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconștienta gasita in zapada in localitatea Paulești. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ VN cu o ambulanța. Din nefericire, au identificat trupul neinsuflețit al unui barbat. Din primele…

- De astazi, 15 ianuarie, elevii și preșcolarii revin la cursuri, dupa ce au avut parte de o vacanța de iarna generoasa, de trei saptamani, insa urmatoarele zile libere vin mai repede decat s-ar fi așteptat: peste doar trei saptamani. Este vorba despre vacanța intersemestriala, programata in perioada…