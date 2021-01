Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anunțat joi ca, potrivit estimarilor, peste 65.000 de elevi sunt in situatia de neincheiere a situatiei scolare pe primul semestru. De asemenea, el a mai aratat ca 280.000 de elevi au declarat ca nu au acces la echipamente IT și internet. „Avem o serie de date care nu sunt intr-o armonie perfecta. Ultimele raportari ne arata peste 65.000 de elevi estimati, subliniez, estimati, ca fiind in situatie de risc cu privire la neincheierea situatiei scolare pe primul semestru. Deci, evident ca acesti elevi au ajuns in aceasta situatie din cauza unor factori care…