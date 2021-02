Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi și studenți din București, Ilfov și Constanța protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei. Mai mulți elevi din Constanța au ajuns in aceasta dimineața la București pentru a protesta in fața Guvernului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Asociației Elevilor din Constanța,…

- Asociațiile de elevi anunța ca protesteaza, joi, in fața Guvernului, fața de decizia autoritaților de a taia gratuitațile de care beneficiaza studenții și elevii pe transportul feroviar. Citește și: PNL a pierdut 12% intr-un an de zile (sondaje CURS) Asociația Elevilor din Constanța,…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) protesteaza fața de decizia Guvernului de a elimina voucherele de vacanța pe 2021, la o luna dupa ce reprezentanții Executivului au aprobat prin ordonanța...

- Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS protesteaza luni, intre orele 12:00-13:00, in fata Guvernului, pentru respectarea drepturilor angajatilor din sistemul medical. „1 februarie 1990 – 1 februarie 2021: 31 de ani de activitate sindicala SANITAS! Prima aniversare in strada! De ziua noastra…

- Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS protesteaza luni, intre orele 12:00-13:00, in fata Guvernului, pentru respectarea drepturilor angajatilor din sistemul medical. "1 februarie 1990 - 1 februarie 2021: 31 de ani de activitate sindicala SANITAS! Prima aniversare in strada!…

- Federația Sanitas a anunțat ca va protesta pe 1 februarie in Piața Victoriei, solicitand autoritaților realizarea unei strategii naționale de investiții in sistemul sanitar, atat in infrastructura spitaliceasca, cat și in resursa umana, pentru a evita tragedii precum cea de la Institutul Matei Balș.…

- Mai multe organizatii ale producatorilor agricoli si ale lucratorilor in agricultura organizeaza miercuri o manifestatie in Piata Victoriei, in semn de protest fata de masura autoritatilor de inchidere a pietelor alimentare care functionau in locatii acoperite, informeaza organizatorii intr-un comunicat.…

- Mai mulți membri ai SANITAS Buzau, in frunte cu liderul Mihai Ștefan, au protestat, astazi, in fața Guvernului, intr-o noua manifestare programata de sindicaliștii din sanatate de la nivel național.Reprezentanții de la Buzau au depus și un memoriu la Prefectura, prin care solicita masuri urgente in…