- Mircea Miclea, fost ministru al Educației și fondatorul școlii cognitive in psihologia romaneasca, a spus ca modul de acordare a burselor ”e ruinator sa ridicam la rang național o șmecherie”.”Modul in care s-au aplicat acum bursele de merit anul acesta s-a transmis un mesaj care suna in felul urmator:…

- Psihologul clujean Mircea Miclea, fost ministru al Educației, spune ca prin modul in care s-au aplicat acum bursele de merit s-a transmis un mesaj greșit ca "nu conteaza cat de mult muncești sau inveți, conteaza unde te plasezi".

- Zeci de elevi de clasa a IX-a din judetul Botosani, care fie nu au obtinut media 5 la Evaluarea Nationala, fie nu au sustinut acest examen, primesc burse de merit, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Botosani, Bogdan Suruciuc. Potrivit…

- Profesorul Mircea Cristian Nicula, șeful ISJ BN, a explicat la Bistrițeanul Live, cum se vor acorda bursele in acest an școlar. „Avem burse de de excelența de tip I și II. Cele de tip I se ofera pentru performanțe la nivel internațional. Aici elevii pot primi intre 750 și 3000 de lei bursa. Bursele…

- Toți elevii care au avut anul trecut media peste 9,50 vor primi bursa de merit anul acesta. Dar si primii 30% din fiecare clasa vor beneficia de bursa, indiferent de medie. Ministerul a decis sa pastreze ambele variante, ca sa nu schimbe regulile in timpul jocului.

- Toți elevii de gimnaziu și liceu care au medii generale peste 9.50 și primii 30% dintr-o clasa primesc burse de merit, afirma ministrul Educației. Noul criteriu va fi inclus intr-un ordin de ministru, spune Ligia Deca. Bursa de merit ajunge la 450 de lei pe luna, potrivit edupedu.ro. „Bursele de merit…

- Elevii de gimnaziu și liceu vor primi in noul an școlar, din septembrie 2023, patru tipuri de burse: de merit, sociala, tehnologica și de excelența olimpica I și II, potrivit legii 198/2023. Stimularea performanței elevilor se face prin burse de merit. Acestea se acorda pentru minimum 30% din elevii…