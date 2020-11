Stiri pe aceeasi tema

- „In ceea ce priveste sustinerea tezelor, sustinerea lucrarilor scrise semestriale, dupa consultarea pe care am avut-o cu toti factorii implicati, am luat decizia ca acestea sa nu se mai sustina anul acesta scolar. Sa nu uitam ca tezele se sustin doar la doua sau trei discipline, in rest se realizeaza…

- "Așa cum am procedat și in primavara, noi am susținut elevii care trebuia sa participe la examenele naționale. Va amintiți ca pe langa acele teste de antrenament, am realizat și cursuri de pregatire pentru elevi la Teleșcoala, dar am și redeschis unitațile de invațamant pentru 2 saptamani tocmai…

- Subiectele pentru Evaluarea Naționala vor fi simplificate, in urma sugestiilor profesorilor, parinților și elevilor. Subiectele au fost in consultare publica și oricine a putut veni cu idei pentru imbunatațirea lor. Noile modele vor fi publicate peste o saptamana - luni, 2 noiembrie. Anunțul cu privire…

- Cursurile din instituțiile de invațamant, adica școli, gradinițe și licee vor fi suspendate vineri, 25 septembrie, luni 28 septembrie și marți, 29 septembrie. Urmeaza ca luni dimineața sa fie stabilit daca aceasta masura de supendare a cursurilor fizice va fi luata și pentru ziua de joi, 24 septembrie,…

- In plin haos creat la inceperea noului an școlar, bulversat de proteste in toata țara, doi secretari de stat din Ministerul Educației, dintre care unul responsabil de invațamantul preuniversitar, sunt in concediu pentru a-și promova candidaturile in alegerile locale. Anunțul a fost facut de ministrul…

- Elevii si parintii vor afla tocmai joia viitoare, cu doar patru zile inainte de inceperea anului scolar, in ce conditii vor invata copii. Reprezentantii elevilor si parintilor spun ca este prea tarziu si ii acuza pe oficiali ca gestioneaza gresit aceasta situatie. In functie de numarul de…