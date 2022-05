Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca in viitoarea lege a Educatiei va fi prevazut ca profesorii sa nu mai poata face meditatii cu elevii de la clasele unde predau. Ministrul Educației crede ca este de bun simț ca un profesor sa nu faca meditatii cu elevii carora le preda la scoala. In noua…

- Școlile trebuie sa decida in urma consultarii cu parintii, elevii si profesorii in ce interval vor avea o saptamana de vacanța intersemestriala.Profesorii spun ca aceasta reforma este des intalnita și in alte țari din Occident.Totuși, parerile elevilor sunt imparțite. In timp ce unii spun ca este o…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si a exprimat satisfactia fata de aprecierea pentru profesorii si elevii romani din partea primelor doamne ale SUA si Romaniei, Jill Biden si Carmen Iohannis, cu prilejul vizitei efectuate, sambata, 7 mai, la Scoala Gimnaziala "Uruguay din Sectorul 1 al Capitalei.…